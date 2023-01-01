Тіло заховав у лісосмузі: у Миколаєві молодик вбив жінку

У Миколаєві правоохоронці затримали 23-річного молодика, який вбив жінку, а тіло заховав. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Подробиці інциденту повідомили у поліції Миколаївської області.

"До відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення, що в лісопарковій зоні виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці становили особу чоловіка, причетного до злочину та його місцеперебування. Ним виявився 23-річний уродженець Донецької області. Зловмисника доправили до відділку, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Про мотиви вбивства наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у Рівненському районі 45-річний чоловік жорстоко помстився 69-річному залицяльнику до своєї дружини.

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