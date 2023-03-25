Тіло заховав у мішок: у Хмельницькому батько вмовив сина зізнатися про вбивство

Чоловік відсидить 10 років за за ґратами.

У Хмельницькому 51-річний чоловік вбив свою співмешканку. Зізнатися правоохоронцям підозрюваного вмовив його батько, який першим дізнався про те, що сталося.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

"У квартирі підозрюваного правоохоронці виявили мішок, в якому перебувало тіло його співмешканки з численними тілесними ушкодженнями. За висновками експерта, загинула жінка приблизно за тиждень до того", - зазначили у відомстві.

Як з’ясували правоохоронці, під час спільного вживання спиртного і вживання наркотиків між співмешканцями виникла сварка, під час якої затриманий сильно побив потерпілу. А коли побачив, що вона померла, заховав тіло в мішок і щільно замотав скотчем.

Понад тиждень чоловік приховував злочин. Свій вчинок пояснив тим, що вже перебував на умовному за нанесення тілесних ушкоджень і боявся реального ув’язнення.

Зловмисника засудили до 10 років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі.

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