Тіло закатованої журналістки Вікторії Рощиної повернуто до України

Вікторія Рощина.

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Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла на окупованій території в серпні 2023 року, було повернуто до України в межах обміну тілами загиблих наприкінці лютого цього року.

Інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко виданню "Цензор.нет" та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За словами Тимченка, особу Вікторії Рощиної було ідентифіковано за допомогою ДНК-експертизи. Ярослав Юрчишин пояснив, що цю інформацію не розголошували одразу через побоювання підміни тіл, що є поширеною тактикою російської сторони, а також через необхідність проведення кількох ДНК-експертиз, зокрема й за кордоном, зважаючи на катування та стан тіла. Родина Рощиної наполягала на ретельній перевірці, щоб остаточно підтвердити її особу.

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"Зважаючи на катування та стан тіла, родина Рощиної попросила не одну, а кілька ДНК-експертиз. Наскільки мені відомо, експертизи проводили не тільки в Україні, але й за кордоном, аби запевнитися, що це точно Віка. Тож тепер, посилаючись на позицію МВС, можемо стверджувати: тіло журналістки вдома", — написав Юрчишин у Facebook.

Нагадаємо, журналістка-фрилансерка Вікторія Рощина зникла в серпні 2023 року на окупованій Росією території України. Раніше, у березні 2022 року, її вже затримували російські окупанти в Бердянську на десять днів, коли вона готувала матеріал для Hromadske, намагаючись дістатися Маріуполя із Запоріжжя. У травні 2024 року стало відомо про її ув’язнення на території Росії. Про смерть Вікторії Рощиної повідомили 10 жовтня 2024 року, проте обставини її загибелі залишалися невідомими. За даними Головного управління розвідки, журналістку планували включити до найближчого обміну полоненими.