Тіло закатованої журналістки Вікторії Рощиної росіяни повернули без деяких внутрішніх органів: подробиці розслідування

Вікторія Рощина / © Hromadske.tv

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Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яку росіяни передали українській стороні, було повернуте без низки внутрішніх органів.

Як повідомляє розслідувальна організація Forbidden Stories, під час медичного огляду в Україні було виявлено, що відсутні очні яблука, частина трахеї та мозок.

За словами міжнародного експерта-патологоанатома, такі зміни могли бути навмисними — щоб приховати сліди задушення. Особливу увагу привертає синець на шиї, який вказує на можливий перелом під’язикової кістки — типовий при смерті від механічної асфіксії.

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Ба більше, тіло Вікторії було ідентифіковане у російських документах під номером 757 як "невстановлена особа чоловічої статі», що викликає додаткові запитання. Як офіційну причину смерті вказано СПАС — «сумарне ураження артерій серця».

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. ЇЇ було повернуто до України в межах обміну тілами загиблих наприкінці лютого цього року.