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Тіло закатованої журналістки Вікторії Рощиної росіяни повернули без деяких внутрішніх органів: подробиці розслідування
Вікторія Рощина неодноразово висвітлювала війну в Україні та перебувала в зоні ризику. Її зникнення тривалий час залишалося без коментарів з боку РФ.
Тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яку росіяни передали українській стороні, було повернуте без низки внутрішніх органів.
Як повідомляє розслідувальна організація Forbidden Stories, під час медичного огляду в Україні було виявлено, що відсутні очні яблука, частина трахеї та мозок.
За словами міжнародного експерта-патологоанатома, такі зміни могли бути навмисними — щоб приховати сліди задушення. Особливу увагу привертає синець на шиї, який вказує на можливий перелом під’язикової кістки — типовий при смерті від механічної асфіксії.
Ба більше, тіло Вікторії було ідентифіковане у російських документах під номером 757 як "невстановлена особа чоловічої статі», що викликає додаткові запитання. Як офіційну причину смерті вказано СПАС — «сумарне ураження артерій серця».
Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. ЇЇ було повернуто до України в межах обміну тілами загиблих наприкінці лютого цього року.