Тіло залишили у коридорі і ходили повз: у Тернополі в поліклініці помер чоловік, який хотів потрапити до лікаря

Чоловік нарікав на погане самопочуття.
У Тернополі в поліклініці №2 у середу, 10 листопада, помер чоловік, який намагався потрапити на прийом до лікаря. Він отримав направлення, піднявся на другий поверх та впав.
Про це повідомляє te.20minut.ua.
За даними видання, чоловіку більше 70 років. Зранку йому стало зле, а тому він самостійно прийшов у поліклініку. Чоловік нарікав на погане самопочуття, він намагався потрапити на прийом до сімейного лікаря та просив пропустити його поза чергою. Йому видали талон, проте піднявшивсь по сходах на другий поверх, чоловік впав у коридорі.
Медики 20 хвилин намагались реанімувати пацієнта, проте він помер. Після того тіло покійного залишили просто у коридорі, повз йшли люди, які намагались потрапити на прийом до медиків. Тільки через певний час покійного відгородили ширмою.
Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Даньчак інформацію про смерть чоловіка у поліклініці підтвердив, проте відмовився повідомляти подробиці.
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