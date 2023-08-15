Тіло знайшли на коліях: 22-річний військовий з Рівненщини загинув дорогою додому з фронту

Рідні захисника скаржаться, що правоохоронці ось уже чотири місяці не можуть встановити всі обставини трагічного інциденту.

Військовослужбовець з Рівненщини, 22-річний Олександр Коблюк загинув дорогою додому за загадкових обставин.

Про це передає місцеве видання "Рівне Медіа" з посиланням на матір військового Любов Коблюк.

За словами матері, її син був військовослужбовцем-контрактником. Після проходження строкової військової служби, від 2021 року Олександр продовжив служити по контракту в лавах ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення ввоював на різних напрямках. Останнім часом він воював на Запоріжжі.

Олександр Коблюк / Фото Дубенської районної ради

Загинув у дорозі додому

Жінка розповіла, що вже 4 місяці очікує інформації від правоохоронців про причину смерті сина.

22-річний захисник загинув у Кіровоградській області на початку квітня цього року. Олесандр якраз їхав з фронту додому у відпустку. Тіло військкого знайшли 13 квітня 2023 року на залізничних коліях біля селища Пантаївка на Кіровоградщині.

"З 12 на 13 квітня він їхав у 10-денну відпустку додому. По дорозі він трагічно загинув. Що сталося - ми не знаємо. Зранку, 13 квітня, мені повідомили, що мого сина знайшли мертвим у Кіровоградській області на коліях. 12 квітня о 6-й вечора він сів на потяг. (№87 Запоріжжя-Ковель). О 1-й годині ночі (6 годин він був у дорозі) його знайшли мертвим", – розповідає Любов Коблюк.

"Неуточнений нещасний випадок"

За її словами у заключенні експерти вказали "неуточнений нещасний випадок".

"Нещодавно вже було 4 місяці. Слідчі кіровогорадські займаються справою, але результатів немає. Нічого добитися, що сталося, ми не можемо", – скаржиться жінка.

Олександр Коблюк / Фото: Rivne.media

Любов Коблюк запевняє, що на тілі сина було видно багато пошкоджень.

"Він був побитий дуже. Ми його ховали відкритим, хоч нам казали не відкривати тіло. Воно було дуже побите. Чи душили його, чи що – нам не сказали. Не було інформації, що це саме побої. Вони вказали, що він так міг побитися, бо випав з потяга", – каже мати загиблого захисника.

Також жінка повідомила дивний нюанс, що біля тіла її сина було знайдено жіночий кросівок 36-го розміру. Як він там опинився, не відомо.

Правоохоронці цю інформацію поки не коментували.

Раніше ми писали, що в частині на Дніпропетровщині знайшли військового з простреленою головою. Рідні військового не вірять у самогубство.

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