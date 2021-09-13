Тіло знайшли у лісосмузі: на Буковині вбили і пограбували чоловіка, який приїхав з Волині купити авто

У чоловіка врали 3 тисячі доларів і відібрали у нього життя.
У Чернівецькій області в лісосмузі знайшли мертвим 52-річного жителя Волинської області, який приїхав на Буковину придбати авто. У його вбивстві підозрюють двох чоловіків.
Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.
"За версією слідства, 34-річний житель Чагра спільно з 29-річним жителем Молодії за попередньою змовою вбили 52-річного жителя Волинської області та заволоділи його особистими речами і грошовими коштами в сумі 3000 доларів США", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що волинянин приїхав до Чернівецької області, щоб придбати у цих чоловіків автомобіль "Мерседес Віто".
У пятницю ввечері, 10 вересня, під час зустрічі поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району, підозрювані напали на чоловіка, щоб пограбувати і вбити.
"Чоловіки спільно наносили йому удари до тих пір, поки він не припинив подавати ознаки життя. Заволодівши його грошима та особистими речам, підозрювані покинули місце злочину", - повідомляє прокуратура.
Як розповіли у поліції Чернівецької області, обидва зловмисники втекли з області. Аби розшукати їх, поліція провела масштабну спецоперацію. Правоохоронці визначили маршрут втікачів і їхнє можливе місце переховування. Вранці 12 вересня правоохоронці спільно з спецпризначенцями КОРД затримали зловмисників в одному із готелів на Рівненщині. Поліцейські вилучили у затриманих речові докази причетності до кримінального злочину.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Нагадаємо, у Черкаській області племінник вбив свого дядька та скинув тіло у льох.