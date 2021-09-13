Тіло знайшли у лісосмузі: на Буковині вбили і пограбували чоловіка, який приїхав з Волині купити авто

Тіло знайшли у лісосмузі: на Буковині вбили і пограбували чоловіка, який приїхав з Волині купити авто

У чоловіка врали 3 тисячі доларів і відібрали у нього життя.

У Чернівецькій області в лісосмузі знайшли мертвим 52-річного жителя Волинської області, який приїхав на Буковину придбати авто. У його вбивстві підозрюють двох чоловіків.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

"За версією слідства, 34-річний житель Чагра спільно з 29-річним жителем Молодії за попередньою змовою вбили 52-річного жителя Волинської області та заволоділи його особистими речами і грошовими коштами в сумі 3000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

Встановлено, що волинянин приїхав до Чернівецької області, щоб придбати у цих чоловіків автомобіль "Мерседес Віто".

ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

У пятницю ввечері, 10 вересня, під час зустрічі поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району, підозрювані напали на чоловіка, щоб пограбувати і вбити.

ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

"Чоловіки спільно наносили йому удари до тих пір, поки він не припинив подавати ознаки життя. Заволодівши його грошима та особистими речам, підозрювані покинули місце злочину", - повідомляє прокуратура.

Як розповіли у поліції Чернівецької області, обидва зловмисники втекли з області. Аби розшукати їх, поліція провела масштабну спецоперацію. Правоохоронці визначили маршрут втікачів і їхнє можливе місце переховування. Вранці 12 вересня правоохоронці спільно з спецпризначенцями КОРД затримали зловмисників в одному із готелів на Рівненщині. Поліцейські вилучили у затриманих речові докази причетності до кримінального злочину.

Двом жителям Чернівецького району вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб та розбої, поєднаному з насильством (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Черкаській області племінник вбив свого дядька та скинув тіло у льох.

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