Тіло знайшли у норії: в Черкаській області в цеху на підприємстві загинув працівник

Тіло знайшли у норії: в Черкаській області в цеху на підприємстві загинув працівник

Нещасний випадок стався під час робочої зміни чоловіка.

У понеділок, 27 вересня, у селі Ташлик Черкаського району на виробництві стався нещасний випадок. Працівника підприємства виявили всередині виробничого механізму в цеху з переробки олійних культур. Про це повідомляє управління держпраці в Черкаській області.

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"Один з операторів лінії у виробництві олієнасіння цеху з переробки олійних культур ТОВ "Агро-Рось Інвест", що розташоване у с. Ташлик Черкаського району, помітив відсутність на робочому місці колеги, теж оператора лінії", - йдеться у повідомленні.

Працівники підприємства почали шукати зниклого колегу і згодом виявили тіло оператора в рухомих частинах норії - пристрої з ковшами, які захоплюють зерно, або рідину, і переміщують їх вертикально, а потім вивантажують в найвищій точці.

В обласному управління Держпраці створять спеціальну комісію та проведуть розслідування цього нещасного випадку.

Нагадаємо, у Кривому Розі на комунальному підприємстві загинули троє працівників, яких затягнув насос.

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