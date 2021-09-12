Тіматі, Ленін і Сталін: в українському щоденнику для дітей розмістили скандальні біографії

В українському щоденнику розмістили біографії російських зірок та радянських диктаторів.
У шкільному щоденнику, який продають в Україні, розповідають дітям про Леніна, російських співаків Тіматі та Масскву.
Фото щоденника зі скандальним контентом опублікувала Марія Пасельська у Twitter.
Так, у виносках внизу полів для розкладу розмістили цікаві факти про різних відомих людей.
Зокрема, дітям у позитивному контексті розповідають про Володимира Леніна. Його називають "найбільшим пролетарським революціонером і мислителем". Зазначається, що "Ленін очолив боротьбу народних мас за побудову соціалізму".
Згадується й інший радянський диктатор — Йосип Сталін. Його називають "радянським державним, політичним і військовим діячем". Щоправда, все ж дітям повідомили, що за часів Сталіна були влаштовані масові репресії, а також Голодомор 1932-1933 років.
Замість терміну Друга світова війна у щоденнику використовують формулювання радянської і сучасної російської історіографії — "Велика вітчизняна війна".
У щоденнику є згадка про російського репера Тіматі (Тимура Юнусова). Його назвали "справжнім хижаком", що помітно у його "наполегливому, завзятому" характерові. Зазначимо, що Тіматі виступав в окупованому Криму, негативно висловлювався про Революції Гідності, а також випустив пісню і кліп "Мій найкращий друг — президент Путін".
Ще однією "зіркою", про якою розповідають дітям, стала російська співачка Лера Массква.
Нагадаємо, що у Миколаєві покарали скандального викладача за антиукраїнські висловлювання.