Тимчасове посвідчення замість паспорта громадянина України: кому видаватимуть нові документи

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про експериментальний документ, що посвідчує особу, для громадян, які втратили або не мають можливості отримати паспорт.

23 лютого 2024 року уряд прийняв постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Отримання тимчасового посвідчення дасть можливість тим українцям, хто лишився паспорта, перетинати кордон та підтвердити своє громадянство.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції.

Хто може отримати тимчасове посвідчення замість паспорта

Через війну багато громадян України, що залишилися на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, втратили свої документи або не мають можливості оформити паспорт. Тепер їх родичі або законні представники зможуть подати заяву на підконтрольній території для отримання тимчасового посвідчення громадянина України без особистої присутності особи, на чиє ім’я видається документ.

Тимчасові посвідчення можуть отримати:

повнолітні особи, які в минулому мали паспорт громадянина України, але втратили його (інформація про оформлення паспорта міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій системі ДМС);

неповнолітні особи, що повинні отримати паспорт вперше, але через війну не можуть звернутися за документом особисто.

Замість таких осіб анкету-заяву можуть подати їх представники, що перебувають на підконтрольній Україні території:

чоловік або дружина;

один з батьків чи законний представник (усиновлювач, опікун, піклувальник тощо);

повнолітня дитина або онука;

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат чи сестра.

На заявника покладається передача отриманого посвідчення особі, на ім’я якої видано документ.

Які можливості надає тимчасове посвідчення і як його оформити

Експериментальний проєкт щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України запроваджений на два роки. Документ дасть змогу тим, хто опинився на ТОТ або в зоні бойових виконувати наступні дії:

перетнути кордон (зокрема з Росією);

в’їхати на територію третіх країн;

оформити закордонний паспорт у дипломатичних установах України в інших країнах.

Термін видачі тимчасового посвідчення громадянина України – 15 робочих днів з дня подання заяви-анкети. Виготовлення та видача документів здійснюється на безоплатній основі. Готовий документ передається до відповідного територіального органу ДМС або Мінреінтеграції, де його може отримати особа, яка подавала заяву-анкету.

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