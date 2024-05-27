Тимчасове посвідчення замість війського квитка: хто може отримати та що для цього потрібно

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — це документ, який посвідчує військовозобов’язану особу, що перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського й старшинського складу.

Як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, який термін його дії та що робити у разі втрати документа — читайте далі.

Зазначимо, що документ видається тільки військовозобовʼязаним. Для призовників видається тільки посвідчення про приписку до призовної дільниці. Крім того, посвідчення визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Кому видають тимчасове посвідчення

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

втратили військові квитки;

не проходили військову службу;

не проходили навчальні збори та не мають військово-облікової спеціальності;

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким надані первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

прибули з місць позбавлення волі;

військовозобов’язаним-жінкам;

особам, що визнані призовними комісіями непридатними до військової служби або обмежено придатними у воєнний час за станом здоров’я.

Як отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Для того щоб отримати тимчасове посвідчення військовозобовʼязаному необхідно звернутись до районного ТЦК та СП, в якому він перебуває на військовому обліку з документами, які підтверджують особу та заявою про видачу тимчасового посвідчення.

Районний ТЦК та СП здійснює уточнення військово-облікових даних. Тобто зʼясовуються сімейний статус, військово-облікова спеціальність(ВОС), ступінь придатності до військової служби, антропометричні виміри тіла, військове звання. Після чого заповнюється форма тимчасового посвідчення та під розпис видається військовозобовʼязаному.

Дистанційно отримати тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного неможливо.

Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Термін дії тимчасового посвідчення військовозобов’язаного у затвердженій його формі та порядку про нього — не прописаний. Квиток потрібно заміняти у разі псування, втрати або якщо вже не лишилося місця, щоб вносити інформацію.

Що робити у разі втрати тимчасового посвідчення

Військовозобов'язані самівідповідають за зберігання своїх військово-облікових документів.

За втрату чи псування документа передбачений штраф, розмір якого становить від 850 до 1 700 грн. За повторну втрату документів протягом року або в особливий період передбачений штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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