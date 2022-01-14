Тимчасово недоступний: через хакерську атаку на урядові сайти відключено портал "Дія"

Мобільний застосунок "Дія" працює в штатному режимі.

Через хакерську атаку на урядові сайти портал "Дія" відключено. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширення атаки на інші ресурси.

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Про це йдеться в офіційній заяві Мінцифри.

"Портал "Дія" відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширення атаки на інші ресурси. Мобільний застосунок "Дія" працює в штатному режимі. Дія — безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів", - йдеться у заяві.

У Мінцифри додали, що у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося. Інші сайти відновлять роботу найближчим часом.

Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.