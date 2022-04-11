"Тимчасово вижив лише сержант Магомедов": на Донбасі ЗСУ вщент розбили підрозділ окупантів з Чечні (фото 18+)

"Тимчасово вижив лише сержант Магомедов": на Донбасі ЗСУ вщент розбили підрозділ окупантів з Чечні (фото 18+)

Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу були ліквідовані під час обстрілу у своїй БМП-3.

На Донеччині ЗСУ взнищили військовослужбовців 1-ї батальйонної тактичної групи 70 мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізіїі 58 армії південного військового округу з міста Шалі в Чечні.

Про це повідомляють у Генштабі.

"Ця купа понівечених тіл - лише частина батальйонної тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області. Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу були ліквідовані під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші вояки", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважують, що ліквідовані рашисти раніше брали участь у війні в Сирії. Серед ліквідованих окупантів було чимало учасників масових убивств мирного сирійського населення.

"Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими захисниками. Перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни Сил спеціальних операцій приступили до виконання нових задач", - повідомили у Генштабі.

Протягом неділі, 10 квітня, протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів.

Нагадаємо, що українські розвідники в районі відповідальності ОТУ "Схід" виявили черговий склад з боєприпасами російських фашистів. Артилеристи успішно нанесли вогневе ураження.