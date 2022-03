Time припустилося суттєвої помилки у назві українського хлібу

Журналісти назвали український хліб не palyanytsia, а rusni-pyzda.

В одному зі своїх матеріалів про війну Росії проти України видання Time припустилося серйозної помилки — журналісти назвали український хліб не palyanytsia, а rusni-pyzda.

Одне з найавторитетніших американських видань активно висвітлює війну в Україні.

У матеріалі Ukrainians Don't Blame Just Putin For the War. They Blame Russians (Українці звинувачують не лише Путіна у розв'язанні війни. Вони звинувачують росіян) журналіст Еліот Акерман зокрема розповів, як українці розпізнають російських диверсантів.

Найчастіше для цього вживається слово паляниця. Проте журналіст щось переплутав і написав, що українці використовують фразу rusni-pyzda (взагалі незрозуміло, звідки в матеріалі з'явилося це словосполучення).

Наразі всі ми намагаємось допомогти країні тим, що найкраще вміємо. Хтось б’ється з ворогом, волонтерить, а хтось – є потужним інформаційним воїном. Наша колега Олена Кравець сконцентрувалась на допомозі дітям.