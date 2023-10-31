Time у скандальній статті написав про проблеми з мобілізацією в Україні: реакція Данілова

У понеділок ввечері, 30 жовтня, в українських соцмережах почалось обговорення статті Time про війну в Україні. Олексій Данілов прокоментував ситуацію з мобілізацією, описану в статті.

Проблеми з призовом в Україні можуть виникати з часом. Але поки що кількість людей у секторі безпеки та оборони не зменшується.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов сказав у коментарі "Українській правді", коментуючи статтю Time.

"Що стосується призову. У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 30 жовтня, в українських соцмережах жваво обговорювали статтю Time із гучним заголовком "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я". Всередині зусиль Володимира Зеленського за збереження України в боротьбі", яку журнал зробив своєю обкладинкою.

В Офісі президента відреагували на скандальну статтю. Так, радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав, що резонансна стаття Time про президента України Володимира Зеленського є "суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста".

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