TIME включив CEO ДТЕК Максима Тімченка до списку 100 світових лідерів, що формують кліматичне майбутнє
TIME відзначив СЕО ДТЕК Максима Тімченка серед 100 світових лідерів, що втілюють реальні зміни у кліматичній сфері
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко увійшов в Топ-100 світових лідерів з кліматичної трансформації.
Про це свідчить рейтинг, який складений американським виданням Time.
«Тема боротьби з кліматичною кризою неминуче простежується у цьогорічному TIME100 Climate — списку впливових лідерів, що рухають уперед кліматичні дії бізнесу. У різних країнах світу управлінці, керівники компаній, дослідники та інноватори працюють над тим, щоб забезпечити доступ до необхідного фінансування та ресурсів для успішної й справедливої кліматичної трансформації», - йдеться в рейтингу.
В рейтингу Топ-100 гендиректор ДТЕК Тімченко увійшов в категорію «Інноватори» за розвиток розподіленої енергетики в Україні в умовах війни.
Зокрема, під час війни ДТЕК будує найбільшу в Україні вітрову електростанцію, а також вже запустив найбільшу в країні систему накопичення енергії.
«Україна дуже швидко зрозуміла: більш децентралізовані моделі генерації та розподілу забезпечують значно вищу стійкість до атак. В умовах зростання глобальної нестабільності уряди та бізнеси у світі вже починають звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Ми стаємо лабораторією енергетики майбутнього — і я закликаю всіх приїхати та побачити, як ми це втілюємо», - сказав Тімченко.