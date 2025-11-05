ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

TIME включив CEO ДТЕК Максима Тімченка до списку 100 світових лідерів, що формують кліматичне майбутнє

TIME відзначив СЕО ДТЕК Максима Тімченка серед 100 світових лідерів, що втілюють реальні зміни у кліматичній сфері

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко увійшов в Топ-100 світових лідерів з кліматичної трансформації.

Про це свідчить рейтинг, який складений американським виданням Time.

«Тема боротьби з кліматичною кризою неминуче простежується у цьогорічному TIME100 Climate — списку впливових лідерів, що рухають уперед кліматичні дії бізнесу. У різних країнах світу управлінці, керівники компаній, дослідники та інноватори працюють над тим, щоб забезпечити доступ до необхідного фінансування та ресурсів для успішної й справедливої кліматичної трансформації», - йдеться в рейтингу.

В рейтингу Топ-100 гендиректор ДТЕК Тімченко увійшов в категорію «Інноватори» за розвиток розподіленої енергетики в Україні в умовах війни.

Зокрема, під час війни ДТЕК будує найбільшу в Україні вітрову електростанцію, а також вже запустив найбільшу в країні систему накопичення енергії. 

«Україна дуже швидко зрозуміла: більш децентралізовані моделі генерації та розподілу забезпечують значно вищу стійкість до атак. В умовах зростання глобальної нестабільності уряди та бізнеси у світі вже починають звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Ми стаємо лабораторією енергетики майбутнього — і я закликаю всіх приїхати та побачити, як ми це втілюємо», - сказав Тімченко.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
