Тимошенко про Харків: щоденно місто отримує 300 тонн гуманітарної допомоги

До Харкова, на околицях якого тривають бої, щодня надходить декілька сотень тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко за підсумками робочої поїздки до міста.

«Місто з одним із найбільших майданів у Європі — площею Свободи, 44-й день міцно тримає оборону. Щоденно сюди доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги, 100 з них – це продукти харчування», - розповів він.

За словами Тимошенка, через бойові дії у Харківській області вже зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних. Зокрема, у Харкові сильно постраждав центр міста.

«Але ми відбудуємо кожен зруйнований дім», - підкреслив заступник голови ОП.

Нагадаємо, як раніше повідомив Кирило Тимошенко, до Чернігова прибула велика партія гумдопомоги. Містяни отримали воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста.