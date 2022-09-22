"Тимур, п*здуй в тил": дружина окупанта шокована успіхами ЗСУ та благає чоловіка повернутись додому

Відповідну розмову між російським окупантом, який перебуває на Херсонщині, і його дружиною перехопила українська розвідка, передає ГУР Міноборони.

"Тимур, давай п*здуй нах*й, в тил. Чуєш мене? Я тобі серйозно кажу, це вже ненормально. Відмовляйтеся! Я не знаю, щось робіть. Я з розуму тут зійду", - каже жінка.

На що окупант відповідає, що звідтам неможливо виїхати. Також він додає, що на підкріплення до них приїхали 30 кадирівців і вже в цей день 15 з них ліквідували ЗСУ.

"Тимур, ти розумієш, що ми п*здець позиції здаємо? Зараз в Ізюмі Зеленський там вже наповну танцює? Там просто зі всіх напрямків п*здець", - каже дружина окупанта.

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