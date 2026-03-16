«Тінь йде поруч із корупцією». У 9 з 10 торгових центрів в Україні продають нелегальні вейпи — Філіп Морріс

Парламент узяв на себе зобов’язання заборонити смакові ароматичні добавки в електронних сигаретах. Але це зобов’язання парламенту було провалено. Зараз 90% торгових центрів навіть у столиці продають нелегальну продукцію.

Про це під час заходу NV Бізнес та євроінтеграція заявив заступник генерального директора з корпоративних зв’язків Філіп Морріс Україна Михайло Поляков.

«Немає сенсу приймати рішення про якісь заборони, якщо цю заборону ніхто не може контролювати», — наголосив Поляков.

Він також зазначив, що лише у Києві в 9 із 10 торгових центрів є нелегальні вейп-шопи. «Ми знайшли лише один торговий центр у центрі міста, в якому немає таких острівків», — наголосив Поляков, підкресливши при цьому, що в 9 з 10 торгових центрів є точки, які продають нелегальні електронні цигарки.

«Питання: чи про це не знають правоохоронні органи, чи про це не знають контролюючі органи? Це проблема», — зазначив Поляков, підкресливши, що це на його думку, комплексна проблема багатьох людей, які залучені до цього процесу.

«Тінь іде поруч з корупцією. Тобто корупція породжує тінь, а тінь — корупцію», — наголосив заступник генерального директора з корпоративних зв’язків Філіп Морріс Україна.

Кажучи про роботу парламенту, він підкреслив, що парламент ухвалив всі необхідні законодавчі акти, які мали б побороти нелегальний ринок у цій сфері. «Є податкові пости на тютюнових фабриках, є відеонагляд. Але як обійшли цю історію? За три кілометри відкрили цехи, де немає цих постів і немає відеонагляду», — зазначив Поляков.

Він також нагадав: «Прийняли норму про мінімальну ціну, нижче якої не може продаватися сигарета, оскільки податків у її ціні більше ніж 70% І що зробили? Почали штампувати на пачках ціни 2023 року, коли ще не діяли мінімальні ціни, і робити вигляд, що ця продукція була виготовлена кілька років тому. Тому з точки зору законодавства для нашої індустрії прийнято всі необхідні зміни. На жаль, немає сили, щоб застосувати ці зміни на практиці. І це велика проблема».

Кажучи про роботу МВФ, він наголосив: «У нас дуже часто чиновники люблять інтерпретувати на свій лад вимоги міжнародних партнерів і європейських інституцій».

«Коли МВФ говорив про необхідність мобілізації доходів це часто трактувалося так: давайте піднімемо податки тим, хто їх вже платить. Але зараз це звучить дуже конкретно: детінізація. Це означає: не заважайте тим, хто платить. Подивіться на тих, хто їх не платить», — підкреслив Поляков.

Він зазначив, що зараз це відбувається політично, саме тому провалюються рішення, які могли б мобілізувати кошти для державного бюджету.

