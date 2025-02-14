Тіндер по-українськи: у "Дії" запустили сертифікат неодруженого й неодруженої

Сертифікат має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, стати парою і поділитися про це в соцмережах.
У "Дії" запустили сертифікат неодруженого й неодруженої.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram і зазначив, що такого точно немає ніде у світі
"Не засмучуйтесь, якщо залишилися без пари на День закоханих. Ми приготували особливий цифровий подарунок. Цифровізували все для пар і про українців в активному пошуку не забули. Якщо ви не одружені або вже розлучені, оновлюйте "Дію", вибирайте "Додати документ" та генеруйте сертифікат. Дані перевіряють у реєстрі, тож із сертифікатом можна дізнатися, чи дійсно людина не в шлюбі", — написав він.
За словами Федорова, сертифікат неодруженого — це ідеальний документ. Чому? Бо туди ви можете завантажити будь-яке своє фото. А також інтереси. І навіть самостійно його задизайнити.
"І найцікавіше: сертифікат має QR-код, який можна відсканувати в реальному часі, стати парою і поділитися про це в соцмережах. А далі робіть пропозицію та одружуйтеся разом з "Дією". У нас все серйозно, а не як на сайтах знайомств)", — зазначив міністр.
Федоров додав, що з "Дією" не треба витрачати час на черги й бюрократію, а тепер не доведеться й на дослідження сторінок у соціальних мережах. Цифровізація захищає від будь-якого шахрайства (навіть романтичного).
"Сподіваюся, цифровізація обʼєднає серця багатьох українців, і наступними послугами в "Дії" для вас стануть "Шлюб онлайн" та "єМалятко", — резюмував міністр цифрової трансформації.
Нагадаємо, у "Дії" будуть нові послуги: Федоров розповів подробиці.
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