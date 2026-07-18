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"Тіньовий флот" РФ йде на дно: Мадяр розкрив, скільки суден ще вразили за ніч
Росія послаблює ППО на фронті для захисту «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях.
Через систематичні удари українських військових по російських суднах Росія почала перекидати з лінії фронту розрахунки безпілотного центру «Рубікон», щоб захистити власний «тіньовий флот».
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
За даними командувача СБС, у ніч проти 18 липня українські військові уразили ще 13 суден російського «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях. Йдеться про вісім суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир та два плавучих крани.
Загалом від початку операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем уразили 118 російських суден в Азовському морі та 54 у Чорному морі.
За словами Роберта Бровді, ці атаки змушують росіян змінювати пріоритети у протиповітряному захисті.
«Противник знімає з ЛБЗ до 200 розрахунків „Рубікон“ для захисту тіньового флоту. По розрахунку на кожне живе судно. Окрім „Рубікона“, що частково знімають з лінії зіткнення, залучені також сили та засоби цілої 51 дивізії ППО та зенітного полку залишків Чорноморського флоту. Озброєння: зенітні дрони, ПЗРК та кулемети», — повідомив командувач СБС.
Нагадаємо, Сили оборони продовжують «грати у морський бій» та винищувати російські танкери «тіньового флоту». У ніч проти 14 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще 11 ворожих об’єктів у акваторії Азовського моря.
Загалом за останні дев’ять діб у межах спецоперації під кодовою назвою «МоЛоЧКа» бійці знешкодили 116 суден РФ.