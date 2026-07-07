Тіньовий флот РФ йде на дно: Сили оборони за одну ніч знищили 8 ворожих танкерів

Танкер / © Associated Press

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СБС за одну ніч уразили 8 танкерів тіньового флоту РФ.

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

«Усі танкери перебвають під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7000 тон, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови», — заявив командувач СБС.



Серед них:

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Венера-3

Санар-1

Санар-17

Климена

Теті

Алексей Саврасов

Пенелопа

Нагадаємо, Україна здійснила найглибший удар по території РФ від початку повномасштабної війни. Під атакою опинився Омський НПЗ, який є найбільшим нафтопереробним заводом Росії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок атаки на Омському НПЗ спалахнула пожежа. Підприємство розташоване приблизно за 2700 км від підконтрольної Україні території.

За даними джерел Reuters, Омський НПЗ, який належить компанії «Газпромнефть», минулого року переробив близько 23 млн тонн нафти, що становить близько 460 тисяч барелів на добу.

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