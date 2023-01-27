Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тищенка виключили зі складу фракції "Слуга Народу" після поїздки до Таїланду

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2717
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тищенка виключили зі складу фракції "Слуга Народу" після поїздки до Таїланду

Микола Тищенко поїхав до Таїланду до "української громади" / Фото: ТСН.ua

Тищенко потрапив у черговий скандал.

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу".

Про це 27 січня повідомила речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук.

Рішення було ухвалено за результатами внутрішньофракційного опитування.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", - зазначила Палійчук.

Тищенко поїхав до Таїланду

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Під час повномасштабної війни в Україні він вирушив до Таїланду. Там у Тищенка була запланована зустріч з "українською громадою" в чотиризірковому готелі. Поїздка нардепа викликала обурення в Мережі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав Тищенка за кордон. Незабаром нардепа виключили з партії "Слуга народу".

Тим часом Тищенко стверджує, що до Таїланду поїхав "титанічно" працювати. Окрім того, за його словами, керівництво партії було поінформоване про його поїздку.

Нардепа Миколу Тищенка вигнали з партії "Слуга народу"

Нардепа Миколу Тищенка вигнали з партії "Слуга народу"

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2717
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація