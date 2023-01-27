Тищенка виключили зі складу фракції "Слуга Народу" після поїздки до Таїланду

Народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу".

Про це 27 січня повідомила речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук.

Рішення було ухвалено за результатами внутрішньофракційного опитування.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", - зазначила Палійчук.

Тищенко поїхав до Таїланду

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко потрапив у черговий скандал. Під час повномасштабної війни в Україні він вирушив до Таїланду. Там у Тищенка була запланована зустріч з "українською громадою" в чотиризірковому готелі. Поїздка нардепа викликала обурення в Мережі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав Тищенка за кордон. Незабаром нардепа виключили з партії "Слуга народу".

Тим часом Тищенко стверджує, що до Таїланду поїхав "титанічно" працювати. Окрім того, за його словами, керівництво партії було поінформоване про його поїздку.

Нардепа Миколу Тищенка вигнали з партії "Слуга народу"

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