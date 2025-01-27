Тищенко на суді заявив про тиск і повний безлад: нардепу переобрали запобіжний захід

Нардеп поскаржився на погрози не лише йому, а й його сусідам.

Під час суду над народним депутатом Миколою Тищенком йому переобрали запобіжний захід, а саме цілобовий домашній арешт на два місяці. Водночас нардеп заявив про політичний тиск і "повний безлад" у його будинку.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із зали суду.

Під час судового засідання у Дніпрі нардеп, який до 23 грудня перебував під домашнім арештом, підключився до процесу по відеозв'язку.

Передусім Тищенко поскаржився на невідомих осіб, які начебто кожного дня тероризують його та сусідів. За словами нардепа, до нього щодня приходять якісь правоохоронці в кількості від 7 до 15 осіб, "тусуються по домівці" та лякають жителів будинку, де той проживає.

"До мене кожного ранку приходять якісь правоохоронці: 7-12-15 людей."Тусуються" по домівці. Лякають жителів будинку, де я проживаю. Давлять на мене політично, використовуючи своє службове полодення", — сказав він.

За словами нардепа, невідомі розповсюджують недостовірну інформацію проти нього, "ходять паркінгом, поверхами, приносять документи, які не містять жодних печаток".

"Мені погрожують, персоналу дому, щоб вони надавали якусь інформацію", — розповів Тищенко під час засідання суду.

Зазначимо, що прокурор Іван Столяр подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп має з'явитися до суду особисто. Адвокат нардепа заперечив проти клопотання, адже постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не являтися на судові засідання.

Суддя клопотання прокурора не задовільнила.

Суд над Тищенком: що відомо про скандал у Дніпрі

Нагадаємо, 23 грудня термін цілодобового домашнього арешту Миколи Тищенка сплив. На попередні два засідання нардеп не зʼявився, а коли суддя врешті постановила доправити Тищенка примусово, той опинився в лікарні начебто з хворобою серця.

А 8 січня вже з'явився у Верховній Раді.

Нардепа, а також київського, звільненого після інциденту поліцейського судять у Дніпрі за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень.

Влітку у середмісті Дніпра стався конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу "Кракен", що гуляв з немовлям у візочку. Ветеран каже: поставив запитання групі невідомих у формі та балаклавах, що вони роблять без знаків розрізнення у публічному місці.

За вказівкою нардепа, вважає слідство, чоловіка намагалися затримати, а потім завдали тілесних ушкоджень. Потерпілий Дмитро Мазоха вимагає покарати винних, а Миколу Тищенка — запроторити до СІЗО.

Раніше Дмитро Мазоха, який постраждав у Дніпрі за вказівкою Миколи Тищенка, прокоментував відсутність нардепа під час судового засідання.

Читайте також: