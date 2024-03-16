Тищенко "натравив" на журналіста Ткача поліцію після розслідування про бізнес нардепа в Ужгороді – відео

До Михайла Ткача посеред ночі навідалась поліції після розслідування про бізнес нардепа Миколи Тищенка.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що у ніч проти 16 березня, близько 2:40, до його готельного номера в Ужгороді навідався наряд поліції через заяву народного депутата Миколи Тищенка про нібито переслідування.

Про це журналіст розповів у Facebook.

Інцидент стався після того, як журналісти УП опублікували розслідування про бізнес Миколи Тищенка в Ужгороді. За їхніми даними, Тищенко та пов'язані з ним люди могли обзавестися у місті апартаментами, салоном краси, похоронним бізнесом і п'ятизірковим парк-готелем. Подробиці розслідування за посиланням.

"Тищенко Микола, народний депутат, дав повідомлення, що протягом двох днів його переслідує автомобіль мітсубісі лансер чорного кольору. Ми прийшли, щоб встановити людей, які користуються цим автомобілем. Ну, і спитати взагалі переслідували, не переслідували", - пояснили причину візиту поліцейські.

За словами Ткача, декілька екіпажів поліції та цивільні авто почали вишиковуватись довкола готеля, де зупинилась знімальна група УП.

"Народний депутат Микола Тищенко, якого в Ужгороді супроводжують два охоронця, вважає, що знімати його можна лише після попередження про зйомку. А те що можна і навіть потрібно декларувати всі свої ужгородські бізнеси депутат забуває. Те що деякі народні депутати замість війни займаються бізнесом – це куди більш реальна загроза для країни ніж здається. Словом, якщо ви в Ужгороді викликаєте поліцію – кажіть що ви Микола Тищенко і приїдуть всі вільні у місті екіпажі. Незалежно від години", - прокоментував Михайло Ткач.

Нагадаємо, ексдружина Миколи Тищенка зробила йому цікавий подарунок – понад 12 млн гривень.

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