Тищенко отримав незвичайний подарунок від ексдружини: що презентувала Барановська

Це випливає з повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Ексдружина позафракційного депутата Верховної Ради Миколи Тищенка зробила йому цікавий подарунок. Так, Алла Барановська презентувала 12,6 млн гривень.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зазначається, що вартість подарунка у грошовій формі складає 12 634 680 грн. Він датується 15 лютого 2024 року. Примітно, що цінний подарунок Тищенко отримав через певний час після розлучення з Барановською, а точніше – майже місяць.

Раніше Тищенко підтвердив розлучення з Барановською.

Читайте також: