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Тищенко під час обшуків розбив свій телефон, щоб не віддавати правоохоронцям (відео)

Тищенко під час обшуків розбив свій телефон, щоб не віддавати правоохоронцям (відео)

Під час обшуків Тищенко розбив телефон, щоб не надавати його як доказ / Фото: Микола Тищенко / Facebook

Він зробив це, аби не надавати телефон як речовий доказ.

У Мережі оприлюднили відео з обшуків у народного депутата Миколи Тищенка, якому сьогодні, 25 червня, оголосили про підозру. На цих кадрах видно, що нардеп розбив свій телефон у присутності правоохоронців

Відповідне відео оприлюднив журналіст Костянтин Андріюк. 

“Обшуки в народного депутата Миколи Тищенка, який не бажаючи віддати речовий доказ, розбиває свій телефон”, — йдеться у коментарі до відео.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків 

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків 

Нагадаємо, народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.  

Так, 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого —колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

Окрім вручення підозри, у помешканні народного депутата провели обшук. Детальніше — за посиланням.

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