Тищенко під час обшуків розбив свій телефон, щоб не віддавати правоохоронцям (відео)

Він зробив це, аби не надавати телефон як речовий доказ.

У Мережі оприлюднили відео з обшуків у народного депутата Миколи Тищенка, якому сьогодні, 25 червня, оголосили про підозру. На цих кадрах видно, що нардеп розбив свій телефон у присутності правоохоронців

Відповідне відео оприлюднив журналіст Костянтин Андріюк.

“Обшуки в народного депутата Миколи Тищенка, який не бажаючи віддати речовий доказ, розбиває свій телефон”, — йдеться у коментарі до відео.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків

Нагадаємо, народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Так, 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого —колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

Окрім вручення підозри, у помешканні народного депутата провели обшук. Детальніше — за посиланням.

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