Тищенко зробив чергову смішну заяву у залі суду: до чого тут Медведчук

Ніхто не заперечуватиме, якщо депутат піде шляхом свого колеги.

У Києві триває судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід. Скандальний нардеп вирішив зауважити, що люди чомусь не вимагають забрати депутатський мандат у Медведчука, натомість хочуть, щоб він склав повноваження.

Про це заявив нардеп Микола Тищенко під час перерви.

"Кстаті, Медведчука немає звернення в парламент, щоб забрати в нього мандат", – зіронізував нардеп.

Втім судячи з реакції суспільства на поведінку нардепа Тищенка, ніхто не буде проти, якщо він залишиться з мандатом народного депутата, але повторить шлях Медведчука – буде обмінений на наших полонених захисників.

Раніше одіозний народний депутат Микола Тищенко сказав, що готовий скласти мандат. Це станеться у випадку, якщо "прикриють" всі ботоферми.

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