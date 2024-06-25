Тищенку обирають запобіжний захід у Печерському суді: пряма трансляція

Нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

У Печерському суді Києва розпочинається судове засідання, на якому народному депутату Миколі Тищенку обиратимуть запобіжний захід.

Засідання з обрання запобіжного заходу Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, заплановано 25 червня, на 14:00 у Печерському суді міста Києва.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, було погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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