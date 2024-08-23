"Тиск на Росію має посилюватися": Зеленський прокоментував телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у п'ятницю, 23 серпня, у нього відбулася телефонна розмова з Джо Байденом, у якій президент США привітав Україну з прийдешнім Днем Незалежності та анонсував новий пакет військової допомоги та чергові санкції проти Росії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Подякував за теплі привітання та непохитну американську підтримку. Зокрема, дякую за ухвалення Сполученими Штатами сьогодні чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК", – написав президент.

Він додав, що санкційний тиск на Росію необхідно посилювати дедалі більше.

"Також відзначив виділення нового пакета оборонної підтримки від США. Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури", – зауважив президент.

Наостанок Володимир Зеленський повідомив, що разом з Джо Байденом вони скоординували подальші двосторонні контакти між США та Україною.

Нагадаємо, Байден повідомив, що увійде до нового пакета військової допомоги від США.

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