Тиснява, хаос і відсутність квитків: у Львові українці штурмують автовокзал (в спробі виїхати за кордон)

Тиснява, хаос і відсутність квитків: у Львові українці штурмують автовокзал (в спробі виїхати за кордон)

Після нападу Росії на Україну у Львові на вокзалах фіксуються аномальні черги і натовпи людей, бажаючих виїхати за кордон. Переважно, це жінки з дітьми.

На львівському автовокзалі надвечір 25 лютого утворився справжній хаос. Хто з квитками на автобусний рейс, хто без, але усі з одним питанням: «Маєте вільне місце?».

"Було багато відмов, бо місць не було, сліз, плачу дітей і надії-у мир, перемогу і незламність нашої армії. Ми не мали квитків і домовились заплатити по факту. Нас внесли до списку, але виявилося, що в салоні немає вільних місць. Довелося шукати інший варіант. Зрештою ближче до вечора вдалося сісти до іншого автобуса, але виїхали лише після 4 годин очікування, близько 22:30", - розповідає співрозмовник ТСН.ua.

Ситуація на самому вокзалі вкрай нервова і напружена: до кас величезні черги із тиснявою, але квитків на найближчі дати обмаль, взяти навіть нереально. Щойно автобуси під‘їжджають, до них одразу вишиковується черга людей, які не мають квитків, але хочуть виїхати за кордон. Водії надають перевагу жінкам з маленькими дітьми, допомагають їм.

Дехто з людей на вокзалі спав просто на лавках, накривши ковдрами, інші - на сходах; продуктові магазини зачинені; майже всі заклади харчування не працювали; функціонував обмінник.