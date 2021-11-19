Тисяча від Зеленського: Шмигаль розповів, як вакциновані мешканці сіл та пенсіонери отримають кошти

Тисяча від Зеленського: Шмигаль розповів, як вакциновані мешканці сіл та пенсіонери отримають кошти

Раніше повідомлялося, що кошти можна буде витратити на придбання квитків до кінотеатру, театру, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною.

Кабінет міністрів розробляє пропозиції стосовно того, як вакциновані мешканці сіл та пенсіонери зможуть використати тисячу гривень, яку від 19 грудня почнуть виплачувати за програмою Зеленського.

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Про це 19 листопада у Раді під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Стосовно використання даної можливості в селах, а також українськими пенсіонерами, зараз допрацьовується. На момент запуску програми ці пропозиції урядом будуть озвучені та представлені суспільству", - зазначив очільник Кабміну.

Також Шмигаль заявив, що поки не знає, скільки буде витрачено коштів на цю програму з державного бюджету. Цього року буде закладено 3 мільярди, на початку наступного – ще три мільярди. Далі по мірі необхідності будуть додані всі необхідні кошти, додав прем'єр.

Нагадаємо, 15 листопада у зверненні до українців президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, яка передбачатиме приємні бонуси для вакцинованих українців. У такий спосіб глава держави сподівається не тільки залучити більшу кількість українців до вакцинації, але й допомогти сферам економіки, які переживають важкі часи через карантин, зумовлений пандемією коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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