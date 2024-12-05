"Тисяча Зеленського": понад 2 млн українців отримають гроші через Укрпошту

Більше 5 мільйонів заявок подано через Дію в рамках програми "Зимова єПідтримка". До проєкту приєдналась "Укрпошта", яка автоматично виплачує 1000 грн понад 2 млн українцям, зокрема пенсіонерам та отримувачам субсидій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також у межах програми також буде розширено проєкт "Доступні ліки".

"У бюджеті 2025 року на програму закладено 6,6 млрд грн. Цей крок дозволить ще як мінімум 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні. Вперше до програми будуть включені препарати для дітей", - йдеться в повідомленні.

З 2025 року всі аптеки почнуть відпускати медикаменти в рамках програми "Доступні ліки". Міністерство охорони здоров'я працює над відповідними змінами в нормативних актах.

Нагадаємо, в "Укрпошті" відповіли, на що можна буде витратити "тисячу Зеленського".

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