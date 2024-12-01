“Тисяча Зеленського”: президент здивував кількістю українців, які уже зробили заявки на виплату

Уряд повинен представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом наступного року.

За перші пів дня роботи програми “єПідтримка”, яка передбачає виплату українцям 1 тисячі гривень допомоги, відповідні заявки уже подали 1 млн 100 тисяч осіб.

Про це у своєму зверненні у неділю, 1 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що ця програма є важливим кроком “для підтримки наших людей цієї зими”.

“Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону”, - розповів президент.

За його словами, серед 1,1 млн заявок, які надійшли сьогодні, майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей.

“Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом наступного року”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, одноразова державна допомога "Зимова єПідтримка" в розмірі 1 тисяча гривень, яку в народі вже прозвали "тисячею Зеленського" надаватиметься українцям, які перебувають на території нашої держави, в тому числі дітям. Раніше ТСН.ua розповів, як можна оформити заявку і на що витратити кошти.

На що можна буде витратити тисячу гривень від держави?

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