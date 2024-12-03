Тисяча Зеленського: в "Укрпошті" відповіли, коли почнуть виплачувати кошти

Виплати за "Зимову є-Підтримку" не можна отримати готівкою, але є інші способи використання

З 4 грудня 2024 року "Укрпошта" розпочинає виплати в рамках програми "Зимова є-Підтримка". Програма орієнтована на понад 2 мільйони українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту, зокрема пенсіонерів старше 60 років та людей з інвалідністю 1 і 2 груп.

Про це повідомив Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зазначається що якщо людина не отримуєте виплати через "Укрпошту", вам необхідно звернутися до банку або оформити допомогу через додаток "Дія".

Процес отримання допомоги максимально спрощений для отримувачів. Клієнтам не потрібно заповнювати додаткові документи чи відвідувати відділення "Укрпошти". Виплату буде автоматично доставлено на домашню адресу або на день отримання пенсії в найближчому відділенні. Якщо з якоїсь причини людина не змогла отримати кошти, виплата буде доступна до кінця лютого 2025 року.

Для тих, хто вже визначився, на що витратити ці кошти, можна звернутися до свого листоноші або оператора відділення. Вони допоможуть у разі необхідності додатково замовити товар або послугу. Зазначимо, що кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можна отримати готівкою.

Якщо ви оформлювали "Зимову є-Підтримку" через "Дію", то також можете звернутися в Укрпошту для витрачання цієї суми. Укрпошта забезпечила підтримку терміналів для здійснення платежів та покупок у стаціонарних відділеннях, що дозволяє зручно сплачувати комунальні послуги, а також придбати певні товари та послуги через термінали "Укрпошти".

Процес отримання та витрачання коштів максимально зручний і доступний для всіх учасників програми, включаючи мешканців сільської місцевості та прифронтових територій.

Нагадаємо, якщо громадяни подадуть заявку на отримання тисячі від Зеленського, перебуваючи за кордоном, вони зобов'язані повернути отримані кошти.

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