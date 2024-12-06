“Тисяча Зеленського”: від кого надійшло найбільше заявок

Переважно заявки у "Дії" залишають люди віком 30-40 років.
На програму "Зимова єПідтримка", яку в народі називають “тисячею Зеленського", українці продовжують подавати заявки через застосунок “Дія”, найбільше їх надійшло від жінок.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі “Громадського радіо”.
За її словами, переважно заявки залишають люди віком 30-40 років, які звикли користуватись цифровими сервісами, а 66% заявок надійшло від жінок.
Юлія Свириденко назвала ключові показники програми:
- 1,2 млн заявок подано на дітей;
- 2 500 000+ заявок за першу добу, 1 000 000 заявок — у другу добу;
- 66% користувачів — жінки, 34% — чоловіки.
На що можна витратити допомогу
Як повідомлялося раніше, витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги. Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії.
Зокрема ці кошти можна витратити:
- на оплату комунальних послуг;
- на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці");
- на оплату мобільного зв’язку та ліків;
- на купівлю українських книг та інших українських товарів;
- послуги в сфері культури.
Також можна буде задонатити на Збройні сили України.
Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців — грудня, січня та лютого.
Нагадаємо, понад 5 мільйонів заявок подано через "Дію" в рамках програми "Зимова єПідтримка". До проєкту приєдналась "Укрпошта".
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