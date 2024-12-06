“Тисяча Зеленського”: від кого надійшло найбільше заявок

Переважно заявки у "Дії" залишають люди віком 30-40 років.

На програму "Зимова єПідтримка", яку в народі називають “тисячею Зеленського", українці продовжують подавати заявки через застосунок “Дія”, найбільше їх надійшло від жінок.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі “Громадського радіо”.

За її словами, переважно заявки залишають люди віком 30-40 років, які звикли користуватись цифровими сервісами, а 66% заявок надійшло від жінок.

Юлія Свириденко назвала ключові показники програми:

1,2 млн заявок подано на дітей;

2 500 000+ заявок за першу добу, 1 000 000 заявок — у другу добу;

66% користувачів — жінки, 34% — чоловіки.

На що можна витратити допомогу

Як повідомлялося раніше, витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги. Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії.

Зокрема ці кошти можна витратити:

на оплату комунальних послуг;

на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці");

на оплату мобільного зв’язку та ліків;

на купівлю українських книг та інших українських товарів;

послуги в сфері культури.

Також можна буде задонатити на Збройні сили України.

Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців — грудня, січня та лютого.

Нагадаємо, понад 5 мільйонів заявок подано через "Дію" в рамках програми "Зимова єПідтримка". До проєкту приєдналась "Укрпошта".

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