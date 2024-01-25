Тисячі китайських камер відеоспостереження в Україні передають інформацію - подробиці

Також через сервери йде і відеопотік.

Тисячі систем відеоспостереження, які розкидані по Україні, на державних і приватних об’єктах, роками могли передавати дані на сервери у Москві. Йдеться про камери китайського виробництва.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Вироби китайського походження продовжують потрапляти до України. На першому місці за поширеністю – вироби китайської компанії Hikvision. Далі йде Dahua, теж Китай.

"В Україні вони внесені до списку «міжнародних спонсорів війни». Але китайські системи відеоспостереження не заборонені до продажу і продовжують функціонувати по всій Україні. Через порівняну дешевизну, саме їм масово віддають перевагу українці для побутового використання. До того ж, поширені вони і на рівні державних систем безпеки – зокрема у «Безпечному місті", - йдеться у повідомленні..

Зазначається, що Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua – 10% від усіх виробів. Пристроями цих виробників користуються у всьому світі.В Україні їх – сотні тисяч.

Hikvision, 2023

Як виявили фахівці, ця камера оснащена найкраще. Для прикладу, вона не дає змоги встановити простий пароль – що складніше для зламу.

"Програмне забезпечення більш старої камери Hikvision не вимагає від користувача створювати складний і більш безпечний пароль – умовні "1234567890» підійдуть і будуть прийняті системою. Натомість софт 2023 року вже вимагає придумати щось більш складне з використанням різних символів", – підкреслює експерт "Лабораторії цифрової безпеки" Іван Антонюк.

Dahua, 2019

Коли фахівці підключили цю камеру, вона авттоматично почала надсилати зашифровану інформацію, зокрема,свої реєстраційні дані, а також логін і пароль користувача на сервери, які контролює Dahua. В цьому випадку інформація йде на сервери, як ми бачимо, у Німеччині. Також через сервери йде і відеопотік.

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"Як вдалось встановити під час експерименту, це – сервери Easy4ipcloud, які належать американській Zenlayer та китайській uCloud і знаходяться у Німеччині. Відповідно, орендує ці сервери виробник – китайська Dahua", - розповіли у розслідуванні.

Крім того, фахівці перевірили, що при під'єннані камери до телефону, вона автоматично починає надсилати зашифровану інформацію, а саме: свої реєстраційні дані, а також логін і пароль користувача на сервери, які контролює Dahua.

Як коментує ситуацію виконавчий директор "Лабораторії комп’ютерної криміналістики" Сергій Денисенко, "в цьому випадку інформація йде на сервери, як ми бачимо, у Німеччині. Також через сервери йде і відеопотік".

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 січня, журналістка з Одеси Ірина Гриб виявила пристрої для стеження та прослуховування у своєму автомобілі.

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