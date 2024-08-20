Тисячі російських солдатів можуть потрапити до котла в Курській області: мапа Bild

Україна близька до закриття котла на річці Сейм в Курській області. Усередині залишаються до трьох тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зазначається, що від 16 серпня українські Збройні сили почали знищувати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. Такі дії можуть відрізати угруповання армії РФ. Адже район із заходу і півдня охоплений територією України.

Своєю чергою, росіяни організовують понтонні переправи і "повітряний" міст. Також загарбники обороняють прохід, що залишився на сході. Втім, в оточення можуть потрапити від двох до трьох тисяч солдатів і офіцерів російської армії.

"Напередодні ЗСУ захопили села Снагість і Апанасівка. До річки Сейм і закриття котла їм залишилося 5 км", - повідомляють аналітики Bild.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке наголошує, що російсько-український державний кордон на півдні і заході котла підготовлений до оборони. Втім, росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу. Крім того, на західному напрямку ЗСУ взяли під контроль невелику ділянку території РФ площею 15 квадратних кілометрів у районі хутора Отруба.

"У росіян зараз простий вибір: боротися і обороняти цю територію або відступити. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні. Але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні", - повідомив Рьопке.

В районі річки Сейм тисячі росіян можуть потрапити до котла. Мапа Bild.

Як повідомляли американські аналітики ISW, ЗСУ просуваються далі в Курській області. По всій лінії наступу в цьому районі РФ 19 серпня тривали бої.

Читайте також: