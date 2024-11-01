Тисячі солдатів КНДР вже неподалік кордону України: головне зі звернення Зеленського

Північна Корея з кожним днем стає все більшою загрозою для світової безпеки. КНДР випробовує нову балістичну ракету та відправляє своїх солдатів на допомогу кремлівському диктатору у війні проти України. А світ просто спостерігає, як зростає ця загроза.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 25 жовтня, наприкінці 982-го дня війни.

"Північна Корея випробувала нову балістичну ракету. Це сталося напередодні. Рекордний час у польоті й достатня висота. А світ просто спостерігає. Спостерігає, як зростає ця загроза. Північна Корея навчилася робити краще артилерію. Це вже сталося завдяки співпраці з Москвою. Навчилася робити краще й ракети – це вже очевидно. Зараз, на жаль, навчиться сучасної війни. Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону. Українці будуть змушені захищатись від них. А світ буде знову спостерігати", – сказав президент.

Він нагадав, що Україна неодноразово застерігала світ, що не можна давати час таким загрозам.

"Не можна дозволяти Росії шукати й знаходити собі спільників. Не можна давати час будь-якому ворогу вільного світу зростати", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Пхеньян та Москву об'єднує лише бажання воювати.

"Зараз ми бачимо кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", – сказав гарант.

Він наголосив, що Україні відома "вся логістика" між РФ та КНДР, яка допомагає російській агресії. І ця логістика має бути заблокована. А залежить це зокрема від сильних держав Азії, як от Китай, який постійно говорить про припинення війни в той час, як на фронт їдуть військові з Північної Кореї.

"Кожен у світі, хто справді хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями. Участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу. Загроза, яку треба зупинити", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Китаї заявили, що наразі не вбачають загрози в поглибленні співпраці між РФ та КНДР. Мовляв, Москва і Пхеньян самостійно вирішують, як розвиватимуться їхні відносини.

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