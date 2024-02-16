Тисячі українців із судимістю виявили бажання приєднатися до ЗСУ — Мін'юст

Нині в Україні щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав Збройних сил України. Серед них – ті, хто відбуває довічне ув’язнення за вчинення злочинів.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, нині щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП. Такі громадяни не підлягають військовому обліку.

"Йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, із різним результатом", – сказав міністр.

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Посадовець каже, що ризики, які несуть засуджені у випадку їхньої мобілізації, передбачаються. Для цього у Міністерстві юстиції готові проводити аналіз і ділитися його результатом з територіальними центрами комплектування і судом. Однак для мобілізації осіб із судимістю і тих, хто досі відбуває покарання, необхідні зміни у законодавстві.

"Справа в тому, що в нас є ціла система аналізу ризиків наших клієнтів, тих, хто перебуває у в’язниці або поза нею. І ця система аналізу ризиків, вона дозволяє досить ефективно передбачати, наскільки суспільно небезпечною є та чи інша особа. Такий ризик – того, наскільки особа ризикована – ми згодні і будемо ділитися із ТЦК, із судом. Справа в тому, що ті, хто у в’язниці, наш механізм не передбачає, що, наприклад, ТЦК скаже: "О, ти корупціонер, виходь на волю, ми тебе забираємо". Ні. Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці – ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати", – заявив Денис Малюська.

Міністр впевнений, що особи із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої роботи, необхідної у Збройних силах України. За словами Малюськи, це залежить від того, за якою статтею засуджена людина.

"У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротше кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати і бути в лавах Збройних сил України?" – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська сказав, що обов’язок кожного громадянина – захищати державу. Тож рішення щодо мобілізації тої чи іншої людини з судимістю має ухвалювати не вона, а органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії.

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