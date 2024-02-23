Тисячі українців залишилися без світла: яка ситуація в областях

Станом на ранок 23 лютого сталися відключення світла у різних областях України. Тисячі споживачів залишилися без електрики внаслідок ворожих обстрілів та через негоду.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Внаслідок негоди знеструмлено понад тисячу споживачів у шести населених пунктах Чернігівської області. Крім того, через бойові дії без електропостачання залишаються 1,1 тис. споживачів у 18 населених пунктах.

На Дніпропетровщині внаслідок технологічних порушень знеструмлено 4,9 тис. абонентів. У Запоріжжі є відключення світла через пошкодження кабельних ліній електропередавання. Також є пошкодження мереж у Херсоні, а в області без електропостачання залишається 45 населених пунктів.

На Донеччині через бойові дії знеструмлено 8,1 тис. абонентів у п'яти населених пунктах. У Сумській області внаслідок обстрілів знеструмлено 1,2 тис. споживачів у п'яти населених пунктах. Загалом в цьому знеструмлено 3,4 тис. точок обліку.

У Харківській області цієї ночі обстрілу зазнали три населених пункти. Відключено 1,6 тис. споживачів.

Як повідомлялося, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко каже, що РФ обрала нову тактику руйнування енергетичної інфраструктури України. Окупанти посилили інтенсивність точкових дронових атак на прифронтові об'єкти енергетики.

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