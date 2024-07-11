Тисячі засуджених поповнять українську армію на передовій: Малюська повідомив подробиці

Від травня цього року уже було звільнено 2872 ув'язнених із 5196 претендентів.

Завдяки першому "призову" засуджених українська армія поповниться приблизно на 5000 новобранців. За "найсприятливіших обставин" ця кількість може зрости втричі.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в коментарі Financial Times.

За його словами, від травня цього року уже було звільнено 2872 ув'язнених із 5196 претендентів, а 368 отримали відмову за станом здоров'я.

Міністр повідомив, що колишні ув'язнені із першого призову вже проходять військовий вишкіл, який триватиме щонайменше два місяці. Очікується, що вони будуть відправлені на передову до кінця літа.

Які вимоги до засуджених

Денис Мальська наголосив на різниці української програми звільнення засуджених, які виявили бажання поповнити армію, від тієї, що існує в РФ.

Міністр нагадав, що в Україні засуджені за серійні вбивства, сексуальне насильство і злочини, пов'язані з національною безпекою, не допускаються до програми дострокового звільнення. Також не можуть служити у війську колишні високопоставлені чиновники, ув'язнені за корупцію.

Щоб отримати право на участь у конкурсі, ув'язнені мають пройти низку фізичних і психологічних тестів, а також співбесіди з тюремними і військовими чиновниками. Крім того, їм має залишатися щонайменше три роки до кінця терміну ув'язнення, і вони мають бути віком не більш, ніж 57 років.

Де служитимуть колишні в’язні

Денис Малюська повідомив, що засуджені служитимуть у спеціальних підрозділах до закінчення війни або демобілізації.

За його словами, командири цих підрозділів уже відвідали в'язниці по всій Україні в пошуках вмотивованих бійців, додавши, що "зараз триває змагання за найкращих солдатів".

Міністр також наголосив, що досвід засуджених у тюремній системі означає, що вони звикли до суворої командної структури. "У плані адаптації ці люди кращі за звичайних призовників", - додав він.

Водночас якщо засуджені не пройдуть військову службу або спробують втекти, їм загрожує ще до 10 років в'язниці.

Посилена мобілізація від 18 травня! Що потрібно знати та чого очікувати військовозобов'язаним?

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених осіб.

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