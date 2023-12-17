Тисячі зниклих безвісти: які фільтраційні заходи росіяни влаштували в Маріуполі

Окупанти в Маріуполі знесли колишнє приміщення поліції, де був фільтраційний пункт і катівня.

В окупованому Маріуполі тисячі людей проходили через злочинну російську фільтрацію, доля більшості з них невідома. Щоб замести сліди своїх злочинів, окупанти знесли будівлю райвідділу поліції, в якому був пункт фільтрації та катівня.

Про це розповів в коментарі “24 каналу” депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

"Дуже складно оцінити кількість людей, які не пройшли злочинної російської фільтрації. На жаль, це тисячі людей, долі яких досі невідомі. Тобто це люди, які зникли безвісти. Найімовірніше, більшість з них росіяни просто вбили", – зазначив він.

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У колишньому приміщенні поліції росіяни відбирали телефони місцевих мешканців, розглядали татуювання, розпитували про родичів та близьких. Якщо з’являлися підозри, українських патріотів затримували та відправляли до фільтраційних таборів.

За словами Забавіна, допити та фільтраційні заходи досі проводяться на блокпостах та вулицях. Якщо хтось виявляється "неблагонадійним", у нього починаються проблеми.

“Злочини росіян, на жаль, відбуваються по всьому місту та Маріупольському району – це справжній геноцид, який влаштовують окупанти”, – зауважив Забавін.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники демонтують будівлю, де була "головна" катівня у місті на проспекті Металургів.

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