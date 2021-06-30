Тисячолітні артефакти намагалися вивезти з України у 30 посилках: фото

Контрабандисти переправляли за кордон старожитності часів Київської Русі та І тисячоліття до н. е.

У Київській області співробітники СБУ викрили організовану групу контрабандистів, які намагалися відправити до країн ЄС майже 30 посилок з історичними артефактами, які становлять культурну цінність. Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши фото вилучених у зловмисників старожитностей.

Як встановили слідчі СБУ, ділки скуповували у місцевих колекціонерів старовинні прикраси, монети, зброю та побутові речі. Після цього вони на спеціалізованих сайтах в Інтернет підшукували клієнтів для продажу артефактів за кордоном.

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Відправляти “товар” контрабандисти мали намір за допомогою сервісів міжнародного поштового зв’язку. Підготовлену для відправки партію із 30 посилок перехопили працівники української спецслужби. Серед підготовлений для продажу за кордон артефактів були вироби і прикраси І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі, а також холодна зброя, срібні монети та предмети побуту І тисячоліття н.е.

Фото: СБУ / СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Одному з організаторів групи слідчі уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на пункті пропуску "Малий Березний" прикордонники затримали громадянина Словаччини, який намагався незаконно вивезти за кордон партію старовинних книг. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено експертизою.

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