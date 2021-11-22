Тисячу гривень отримають всі повністю щеплені українці, незалежно від дати вакцинації - Шмигаль

Ц япрограма діятиме рік.

Прем'єр-міністр України Деним Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, не залежно від того, коли вони отримували щеплення.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, програма має дві цілі:

підтримка малого й середнього бізнесу,

мотивація людей до вакцинування від COVID-19.

"Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це креативні індустрії, кіно й театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні й авіаперевезення. Ця підтримка буде значною, якщо врахувати, що ми ставимо за мету вакцинувати 20-24 млн українців", - зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, програмою зможуть скористатися через застосунок або портал "Дія" ті, хто мають відповідні COVID-сертифікати. "Дія сформує віртуальну платіжну картку, якою можна буде скористатися для оплати послуг у визначених напрямках", - зауважив очільник уряду.

Денис Шмигаль додав, що програма діятиме протягом року - від 19 грудня цього року до 18 грудня наступного.

Нагадаємо, минулого тижня Рада попередньо підтримала виділення з держбюджету 3 млрд грн на програму, анонсовану Зеленським щодо виплати тисячі гривень українцям, які отримали дві дози вакцини.

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