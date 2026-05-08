Тюрма за "байки" про "СВО": в Україні покарали переговірника Росії Мединського

Володимир Мединський

Шевченківський суд Києва виніс вирок авторам російського підручника історії, який насаджують на окупованих територіях. Очільник російських делегацій на переговорах з Україною Володимир Мединський та співавтор підручника Анатолій Торкунов отримали по 10 років за ґратами.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Шевченківський райсуд Києва ухвалив обвинувальний вирок щодо Мединського та Торкунова — редакторів російського підручника для 11 класу «История. История россии. 1945 год — начало XXI века», який був виданий у країні-агресорці 2023 року.

Суд призначив кожному з авторів покарання у вигляді 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, цей підручник використовувався як один із елементів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. У матеріалах видання містяться:

публічні заклики до зміни меж і державного кордону України,

виправдання збройної агресії РФ,

виправдання тимчасової окупації українських територій,

підручник формує в учнів викривлене та ідеологізоване бачення сучасної історії.

В Офісі генпрокурора зазначили, що окремий акцент Росія робить на дітях — одній із найуразливіших категорій населення на окупованих територіях. Через освітні матеріали їм нав’язують тези про «братські народи», заперечують незалежність України як держави, просувають ідею «визволення» шляхом «СВО» та російське трактування війни проти України.

Від 1 вересня 2023 року цей підручник використовували в навчальному процесі на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму. Окрім цього, його поширювали і на території РФ.

Українські прокурори довели в суді провину Мединського та Торкунова за статтями про:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію її учасників.

У правоохоронних органах зазначають, що цей вирок є частиною ширшої роботи України з протидії інформаційній агресії РФ. Слідчі дії у таких справах тривають.

Деталі про підручник з історії Росії від Мединського

Нагадаємо, від 1 вересня 2023 року в РФ запровадили єдиний підручник з історії для 10-11 класів за авторством Мединського і Торкунова. У ньому повністю переписано події від 1970-х років та додано розділ про війну в Україні (так звану «СВО»). Книжка транслює ключові тези пропаганди: звинувачує Україну в «неонацизмі» та переслідуванні інакодумства, називає українську незалежність «так званою», а вторгнення — «превентивним заходом» для захисту РФ від НАТО. Автори стверджують, що російське суспільство згуртувалося навколо війни, а учнів закликають не вірити інформації в Інтернеті, називаючи будь-які альтернативні дані «західними фейками».

