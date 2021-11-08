Тиждень буде арктично холодним: прогноз погоди в Україні на 8-14 листопада

Тиждень буде арктично холодним: прогноз погоди в Україні на 8-14 листопада

У ніч на середу мороз передбачається в межах мінус 2-8°.

Мороз уже на порозі. Погода цього тижня, 8-14 листопада, в Україні буде холодною через поширення повітря арктичного походження.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у південній частині вдень 12-17°.

9 листопада невеликий, у південних та східних областях помірний дощ. Температура вночі 1-7° тепла, вдень 4-10°, у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°. 10 листопада без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, у південній частині 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті до 10°. В Карпатах 9 листопада невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, 10 листопада без опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Україні на 11-14 листопада без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-9° тепла, у південних та південно-західних областях місцями 10-12°.

У Києві 8 листопада місцями можливий невеликий дощ. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°. 9 листопада також місцями невеликий дощ, температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°. 10 листопада у столиці буде без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла. 11-14 листопада у Києві буде переважно сухо та холодно, лише у суботу, 13 листопада, місцями можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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