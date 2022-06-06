Тиждень буде теплим, місцями навіть спекотним: прогноз погоди в Україні на 6-12 червня

Тиждень буде теплим, місцями навіть спекотним: прогноз погоди в Україні на 6-12 червня

Тиждень, 6-12 червня, в Україні буде теплим та періодично з короткочасними грозовими дощами.

Найспекотнішою погода традиційно буде у південній частині країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 6 червня в країні очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень на півдні місцями значні дощі, лише у північних, вдень і східних областях без істотних опадів. Температура вдень 21-26°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних областях місцями шквали 15-20 м/с.

7 червня в Україні буде без опадів, лише у південній частині ітимуть помірні дощі з грозами. 8 червня у південній частині, більшості центральних, вночі і у східних областях помірні, вдень і в західних областях невеликі дощі з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°.

9-12 червня в країні ітимуть невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, грози, лише 11 червня у західних та південно-західних областях, 12 червня в Україні, крім сходу, буде переважно без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°, 10-12 червня у південній частині до 30°.

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У Києві 6 червня буде сухо. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 23-25°. 7-8 червня в столиці також опадів не очікується. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°. 9-10 червня, а також вихідними, 11-12 червня, у Києві має бути сухо. Температура вночі 18-19°, вдень 25-27°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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