Тиждень був дуже продуктивний: Зеленський розповів про військову підтримку США та Канади

Глава держави розповів про "багато хороших оборонних та інших рішень" після візиту до США та Канади.

Президент Володимир Зеленський підвів підсумки свого візиту до Сполучених Штатів та Канади і розповів, яку допомогу отримає Україна.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері,24 вересня.

За словами глави держави, від Сполучених Штатів Україна отримає артилерію, снаряди, ракети для HIMARS, ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини.

"І ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою. Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання", – розповів Зеленський.

Історичне рішення Америки

Також він назвав історичним рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, зокрема й ППО.

"Це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю... І це нова якість оборонної промисловості України – значно сильніша. І це ж економіка. Захист для наших міст. Підприємства, нові робочі місця для обох наших народів – і для українців, і для американців. Ми маємо чітку перспективу – те, про що вже домовилися, – нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний президенту Байдену, усій його команді та кожному в Америці, хто цінує свободу й підтримує Україну", – зазначив глава держави.

Крім того Зеленський розповів про економічні домовленості з урядами та бізнесом Канади і США.

рішення про зону вільної торгівлі з Канадою;

домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської з Канадою;

фінансування Канадою добудови музею Голодомору-геноциду;

меморандум щодо взаємодії в енергетиці зі США.

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