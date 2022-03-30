Тиждень не виходить на зв'язок: зник пастор з Дніпра, який їхав з гумдопмогою до Маріуполя

Тиждень не виходить на зв'язок: зник пастор з Дніпра, який їхав з гумдопмогою до Маріуполя

В Дніпрі у пастора залишилися дружина та двоє дітей.

У Дніпрі зник пастор, який разом з волонтерами поїхав до Маріуполя з гуманітарною допомогою ще 21 березня.

Про зникнення пастора повідомила дніпрянка Ганна Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, ще 21 березня Влад Шабанець з кількома служителями церкви на своїй машині, яка була заповнена хлібом, водою та памперсами, виїхав із Дніпра.

"До Маріуполя віряни приїхали на семи машинах. Планували віддати продукти городянам, забрати рідних, взяти кого можуть до машин та повернутися. У місті їм довелося розділитись. Влад шукав маму та бабусю, які перебували у протилежній частині міста. Вже тиждень він не виходить на зв'язок", - написала жінка.

Друзі пастора припускають, що Вчоловіка могли заарештувати або ж він не може виїхати з міста через нестачу палива. В Дніпрі у пастора залишилися дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, в окупованому Херсоні рашисти продовжують коїти безчинства і викрадати людей. В невідомому напрямку окупанти вивезли настоятеля української церкви. Зазначається, що Сергія Чудиновича забрали просто із церкви, повідомляють очевидці події. Невідомі представились співробітниками "міліції" і провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх.

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